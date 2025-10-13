Public Sénat
Entre accablement et engagement, le sacerdoce des maires

Sécurité, écologie, équilibre budgétaire, désertification médicale… Aucun sujet n’épargne les maires, et s’ils les affrontent parfois avec un peu de lassitude ils le font la plupart du temps avec la conviction d’être utiles aux autres. A l’heure où l’engagement local connait une crise des vocations, entre lourdeur administrative et exig...

Publié le

Invités

Martial Foucault, Caroline Cayeux, Éric Kerrouche, Murielle Fabre

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/11/2026

