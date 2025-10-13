Entre accablement et engagement, le sacerdoce des maires

Sécurité, écologie, équilibre budgétaire, désertification médicale… Aucun sujet n’épargne les maires, et s’ils les affrontent parfois avec un peu de lassitude ils le font la plupart du temps avec la conviction d’être utiles aux autres. A l’heure où l’engagement local connait une crise des vocations, entre lourdeur administrative et exig... ences toujours plus pressantes des administrés, comment les élus locaux gardent ils la foi ? Sont-ils trop seuls face aux problèmes ? Qu’est-ce qui, malgré tout, motive leur engagement ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

