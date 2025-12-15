Extrême droite : des groupes radicaux aux partis politiques

Plus de 80 ans après la fin de la 2ème guerre mondiale et la chute du nazisme, les idées d’extrême droite reprennent de la vigueur en France et en Europe. Racisme décomplexé, antisémitisme, rejet de l’étranger, valorisation de la violence comme outil politique… Des mouvements, des groupuscules, des milices et parfois des partis, sous différent... es formes et de différentes manières, véhiculent cette idéologie menaçante0 peut-être ainsi nos démocraties… Mais alors, pourquoi est-ce que la menace est si forte ? Peut-on vraiment imaginer qu’un parti relayant ces idées puisse accéder au pouvoir en France ? Et les idées, propos et actes dangereux, sont-ils seulement l’apanage de l’extrême droite aujourd’hui ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

