Extrême droite : des groupes radicaux aux partis politiques

Plus de 80 ans après la fin de la 2ème guerre mondiale et la chute du nazisme, les idées d’extrême droite reprennent de la vigueur en France et en Europe. Racisme décomplexé, antisémitisme, rejet de l’étranger, valorisation de la violence comme outil politique… Des mouvements, des groupuscules, des milices et parfois des partis, sous différent...

Publié le

Invités

Laurence Rossignol, Jean-Sébastien Ferjou, Jean-Yves Camus, Catherine Fieschi

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/01/2027

