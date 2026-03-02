Grandes écoles, universités : l’heure est-elle toujours à l’ouverture ?

Il y a une quinzaine d’années, les grandes écoles faisaient l’objet d’attaques sur le manque de diversité des profils des étudiants qu’elles intégraient. Une étude avait été commandée par le gouvernement Valls pour évaluer les résultats des différentes politiques d’incitation mises en place… Et en 2021, le couperet était tombé : lor... squ’on dressait le portrait-robot d'un étudiant de grande école, les premières caractéristiques étaient : un homme, originaire de Paris et issu d'un milieu très favorisé. Alors, où en sommes-nous aujourd’hui ? Grandes écoles ou universités, l’heure est-elle toujours à l’ouverture ? Le coût de plus en plus élevé des études supérieurs recrée-t-il ces inégalités d’accès qu’on avait justement essayé de gommer ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

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