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Un monde en doc

Grandes écoles, universités : l’heure est-elle toujours à l’ouverture ?

Il y a une quinzaine d’années, les grandes écoles faisaient l’objet d’attaques sur le manque de diversité des profils des étudiants qu’elles intégraient. Une étude avait été commandée par le gouvernement Valls pour évaluer les résultats des différentes politiques d’incitation mises en place… Et en 2021, le couperet était tombé : lor...

Publié le

Invités

Christine Musselin, Laurence Garnier, Ariane Despierres-Féry, Stéphane Benveniste

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/04/2027

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