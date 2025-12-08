Grands ensembles et banlieues : l’échec d’une utopie architecturale ?

C’est une ville et même un quartier qui ont fait la Une de l’actualité et marqué l’Histoire de la politique de la ville en France : La Grande Borne à Grigny, dans l’Essonne. Immense ensemble sorti de terre à la fin des années 1960, comptant plusieurs milliers de logements et ouvrant une nouvelle ère dans la construction urbaine. Son architecte... Emile Aillaud parlait alors de « ville idéale » … Mais l’utopie de départ a-t-elle viré au cauchemar ? La Grande Borne et d’autres cités HLM sont-elles des aberrations architecturales ? Dans quelle mesure le bâti a-t-il fragilisé et même enclavé certains territoires ? Avons-nous tiré les enseignements et construisons-nous mieux aujourd’hui dans les banlieues ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

