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Héritage de Simone de Beauvoir : grande figure du féminisme mais pas seulement

Qui ne connaît pas Simone de Beauvoir en France ? Quelle féministe ne s’est pas un jour réclamée de ses idées et de ses combats ? « Mémoires d’une jeune fille rangée », « Le 2ème sexe », « La femme rompue » … Autant de livres et d’écrits qui ont pour la plupart rencontré des succès énormes, parfois au-delà de nos frontières… Alo...

Publié le

Invités

Dominique Vérien, Tristane Banon, Claudine Monteil, Raphaël Ehrsam

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/04/2027

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