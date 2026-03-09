Héritage de Simone de Beauvoir : grande figure du féminisme mais pas seulement

Qui ne connaît pas Simone de Beauvoir en France ? Quelle féministe ne s’est pas un jour réclamée de ses idées et de ses combats ? « Mémoires d’une jeune fille rangée », « Le 2ème sexe », « La femme rompue » … Autant de livres et d’écrits qui ont pour la plupart rencontré des succès énormes, parfois au-delà de nos frontières… Alo... rs, 40 ans presque jour pour jour après sa mort et en plein bouleversement du monde féministe post-MeToo, que représente encore l’icône Simone de Beauvoir ? Féministe mais également anti-raciste, pour une lutte intergénérationnelle… Que nous disent ses combats sur la philosophe mais également sur notre société ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

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