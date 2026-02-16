Inde : qui est vraiment le premier ministre Narendra Modi ?

C'est un dirigeant que nous connaissons assez mal, dont nous parlons assez peu, sauf pour commenter les achats de Rafales qu'il signe avec la France ou ses accolades chaleureuses avec Emmanuel Macron. Pourtant Narendra Modi, Premier ministre indien est à la tête du pays le plus peuplé au monde et dont le pouvoir économique et l'influence géopolitique ... grandissent avec les années. D'origines modestes, comment et grâce à quelles stratégies Narendra Modi a-t-il accédé au pouvoir¿? Quels impacts ont sur le pays l'idéologie nationaliste et le culte du chef qu'il a installé grâce à des outils de communication ultramodernes¿? A-t-il des zones d'ombres que ses partenaires européens évitent soigneusement d'aborder pour ménager un marché d'1 milliard et demi de clients¿? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat. Sébastien Farcis¿: Journaliste RFI / Libération - Ancien correspondant en Inde Charlotte Thomas¿: Politiste - Chercheuse associée au programme Asie de l'IRIS Guillaume Delacroix¿: Journaliste au Monde - Ancien correspondant en Inde

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