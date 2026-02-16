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Inde : qui est vraiment le premier ministre Narendra Modi ?

C'est un dirigeant que nous connaissons assez mal, dont nous parlons assez peu, sauf pour commenter les achats de Rafales qu'il signe avec la France ou ses accolades chaleureuses avec Emmanuel Macron. Pourtant Narendra Modi, Premier ministre indien est à la tête du pays le plus peuplé au monde et dont le pouvoir économique et l'influence géopolitique ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/03/2027

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