Javier Milei : l’incarnation d’un virage libertarien mondial ?

Suspension de projets, licenciements de dizaines de milliers de fonctionnaires, abandon de prestations sociales… Le président ultralibéral argentin, admirateur de Donald Trump, est en train de transformer son pays et l’heure est au bilan d’étape. Les Argentins vivent-ils mieux depuis son arrivée au pouvoir ? Quel est le coût social de cette avalan... che de réformes ? Javier Mileï est-il le symptôme d’une révolution conservatrice plus globale ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

Voir plus