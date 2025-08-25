Javier Milei : l’incarnation d’un virage libertarien mondial ?
Un monde en doc
Suspension de projets, licenciements de dizaines de milliers de fonctionnaires, abandon de prestations sociales… Le président ultralibéral argentin, admirateur de Donald Trump, est en train de transformer son pays et l’heure est au bilan d’étape. Les Argentins vivent-ils mieux depuis son arrivée au pouvoir ? Quel est le coût social de cette avalan... che de réformes ? Javier Mileï est-il le symptôme d’une révolution conservatrice plus globale ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.
Javier Milei : l’incarnation d’un virage libertarien mondial ?
Un monde en doc
Alzheimer : quelles aides pour les malades et leurs proches ?
Un monde en doc
Justice des mineurs : l'urgence d'agir
Un monde en doc
Trisomie 21 : le sport comme révélateur de potentiels méconnus ?
Un monde en doc
Javier Milei : l’incarnation d’un virage libertarien mondial ?
Un monde en doc
Paris 2024, le vrai coût des Jeux
Sport, etc.
Les violons de l'espoir