Javier Milei : l’incarnation d’un virage libertarien mondial ?

Suspension de projets, licenciements de dizaines de milliers de fonctionnaires, abandon de prestations sociales… Le président ultralibéral argentin, admirateur de Donald Trump, est en train de transformer son pays et l’heure est au bilan d’étape. Les Argentins vivent-ils mieux depuis son arrivée au pouvoir ? Quel est le coût social de cette avalan...

Publié le

Invités

Pierre Ouzoulias, Jean-Jacques Kourliandsky, Célia Himelfarb, Louis Sarkozy

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/09/2026

