Jeûne thérapeutique : Quels bienfaits ? Quelles limites ?

La pratique est ancestrale et n’a soulevé aucun débat pendant des siècles… S’abstenir de manger pendant plusieurs heures, parfois pour des raisons religieuses, parfois pour des raisons d’hygiène, parfois pour reposer un peu notre appareil digestif… Mais ces dernières années, la pratique du jeûne est devenue plus courante, elle est devenue un... sujet sociétal et même scientifique, en tous cas dans les pays riches. En se démocratisant, le jeûne pose de fait beaucoup plus de questions. Est-il bon pour la santé ? Est-il dangereux ? Pourquoi cet engouement récent ? Et pourquoi des médecins et nutritionnistes émettent ils des réserves sur le jeûne thérapeutique ? La France est-elle plus frileuse que les autres ? Ou plus prudente ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

