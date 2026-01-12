Public Sénat
Jeûne thérapeutique : Quels bienfaits ? Quelles limites ?

La pratique est ancestrale et n’a soulevé aucun débat pendant des siècles… S’abstenir de manger pendant plusieurs heures, parfois pour des raisons religieuses, parfois pour des raisons d’hygiène, parfois pour reposer un peu notre appareil digestif… Mais ces dernières années, la pratique du jeûne est devenue plus courante, elle est devenue un...

Publié le

Invités

Eric Birlouez, Florence Lassarade, Boris Hansel, Gabriel Perlemuter

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/02/2027

