Justice des mineurs : l'urgence d'agir

En juin dernier, une surveillante de collège est tuée par un adolescent... En janvier, Elias, 14 ans est assassiné à la machette par deux mineurs multirécidivistes... Nous le constatons régulièrement les enfants et les adolescents sont malheureusement exposés aux violences dont ils sont parfois eux-mêmes les auteurs. Comment ces affaires qui concer...

Publié le

Invités

Béatrice Brugère, Séverine Kakpo, Aurélien Martini, Dominique Perben

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/09/2026

