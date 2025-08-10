Justice des mineurs : l'urgence d'agir

En juin dernier, une surveillante de collège est tuée par un adolescent... En janvier, Elias, 14 ans est assassiné à la machette par deux mineurs multirécidivistes... Nous le constatons régulièrement les enfants et les adolescents sont malheureusement exposés aux violences dont ils sont parfois eux-mêmes les auteurs. Comment ces affaires qui concer... nent les mineurs, victimes ou agresseurs sont-elles gérées notamment par les procureurs¿? Comment travaillent ces magistrats¿? Et la loi, que certains souhaitent modifier, est-elle bien adaptée aux réalités que rencontrent ceux qui la font appliquer ? Les mineurs sont-ils suffisamment protégés de la violence des adultes ? Comment expliquer que des mineurs se livrent à des actes de plus en plus violents ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

