La violence : une histoire d’hommes ?

En France, la majorité des personnes incarcérées sont des hommes, la majorité des violences sexuelles sont commises par des hommes… Alors pourquoi autant de violence masculine ? Où cette violence prend-elle racine ? Et si c’était une question d’éducation ?... Quels sont les messages envoyés aux garçons dès le plus jeune âge ? Et par qui ? Le... s parents, le cinéma, la pub, l’école, les réseaux sociaux ? Comment stopper cet engrenage ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

