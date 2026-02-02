Public Sénat
Le direct
Un monde en doc

La violence : une histoire d’hommes ?

En France, la majorité des personnes incarcérées sont des hommes, la majorité des violences sexuelles sont commises par des hommes… Alors pourquoi autant de violence masculine ? Où cette violence prend-elle racine ? Et si c’était une question d’éducation ?... Quels sont les messages envoyés aux garçons dès le plus jeune âge ? Et par qui ? Le...

Publié le

Invités

Vincent Cocquebert, Isabelle Rome, Christine Castelain-Meunier, Olivia Richard

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/03/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique