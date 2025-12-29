Public Sénat
Les Glucksmann, quand l’histoire familiale se mêle à la grande histoire

Il est des familles où les parcours personnels sont liés à la grande histoire… Représentant d’une gauche républicaine, pro-européenne, Raphaël Glucksmann fait partie des possibles candidats à la prochaine élection présidentielle. Un politique avec une histoire singulière car son père André Glucksmann, grand intellectuel a marqué son époque...

Publié le

Invités

Bernard Jomier, Georges-Marc Benamou, Michaël Darmon, Stéphanie Roza

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/01/2027

