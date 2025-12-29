Les Glucksmann, quand l’histoire familiale se mêle à la grande histoire

Il est des familles où les parcours personnels sont liés à la grande histoire… Représentant d’une gauche républicaine, pro-européenne, Raphaël Glucksmann fait partie des possibles candidats à la prochaine élection présidentielle. Un politique avec une histoire singulière car son père André Glucksmann, grand intellectuel a marqué son époque... par ses prises de position parfois à contre-courant du camp politique auquel il avait pourtant adhéré, la gauche… Et son grand-père Rubin a été quant à lui agent du renseignement au service¿de Staline… Alors, que nous dit l’histoire de cette famille sur la grande histoire¿? Et en particulier l’histoire de la gauche française¿? Sur ses fondements, ses utopies, mais aussi sur ses errances, ses incohérences, ses aveuglements¿? André Glucksmann a-t-il été un lanceur d’alerte ? Son fils Raphaël l’est-il aussi finalement, dans une gauche qui se cherche ces dernières années¿? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

