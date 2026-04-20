Pétrole : peut-on sortir de notre dépendance ?

Cela fait des mois que nous entendons parler tous les jours des prix du carburant, de la flambée du pétrole, ou de sa baisse, en fonction de ce qui se passe sur les terrains de guerre, en Iran, dans le détroit d’Ormuz, ou selon les déclarations de Donald Trump… Pourquoi ? Parce que le pétrole est partout, parce que nos sociétés en raffolent depuis... des décennies, parce que nous sommes devenus totalement dépendants de son approvisionnement… Mais comment en sommes-nous arrivés à un tel degré de dépendance ? Pouvons-nous en sortir ? Est-ce seulement possible d’imaginer un après-pétrole ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

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