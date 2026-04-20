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Pétrole : peut-on sortir de notre dépendance ?

Cela fait des mois que nous entendons parler tous les jours des prix du carburant, de la flambée du pétrole, ou de sa baisse, en fonction de ce qui se passe sur les terrains de guerre, en Iran, dans le détroit d’Ormuz, ou selon les déclarations de Donald Trump… Pourquoi ? Parce que le pétrole est partout, parce que nos sociétés en raffolent depuis...

Publié le

Invités

Guillaume Gontard, Myriam Benraad, Philippe Petriat, Joseph Dellatte

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/05/2027

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