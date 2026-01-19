Public Sénat
Raréfaction de l’eau : le monde agricole fracturé

Entre les effets du changement climatique, les activités humaines, agricoles, industrielles et notre propre consommation, l’eau se raréfie et devient un sujet majeur de tensions et de réflexion pour les pouvoirs publics. Et dans le monde agricole se sont deux types d’agricultures, deux modèles et même deux visions opposées sur la question du partag...

Publié le

Invités

Géraldine Woessner, Emma Haziza, Benoît Biteau, Franck Ménonville

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/02/2027

