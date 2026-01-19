Raréfaction de l’eau : le monde agricole fracturé

Entre les effets du changement climatique, les activités humaines, agricoles, industrielles et notre propre consommation, l’eau se raréfie et devient un sujet majeur de tensions et de réflexion pour les pouvoirs publics. Et dans le monde agricole se sont deux types d’agricultures, deux modèles et même deux visions opposées sur la question du partag... e de l’eau qui s’affrontent. Au-delà de la violence des affrontements autour des méga-bassines, notamment à Sainte-Soline, pourquoi le sujet est-il si sensible ? Peut-on concilier ou réconcilier les différents modèles agricoles ? Quel rôle et quelle responsabilité ont les décideurs politiques ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

