Terrorisme : 10 ans après le 13 novembre, où en est la menace ?

Terrasses de café, Stade de France, Bataclan... A quelques jours du tragique 10ème anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts, plus de 400 blessés et laissé un traumatisme qui a du mal à guérir, qu'en est-il de la menace terroriste aujourd'hui en France ? Est-elle encore très forte ? Où en sommes-nous des plans Vigipirate ...

Publié le

Invités

Nathalie Goulet, Juliette Méadel, Marc Trévidic, Frédéric Péchenard

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/11/2026

