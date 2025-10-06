Terrorisme : 10 ans après le 13 novembre, où en est la menace ?

Terrasses de café, Stade de France, Bataclan... A quelques jours du tragique 10ème anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts, plus de 400 blessés et laissé un traumatisme qui a du mal à guérir, qu'en est-il de la menace terroriste aujourd'hui en France ? Est-elle encore très forte ? Où en sommes-nous des plans Vigipirate ... renforcés et autres systèmes d'alerte mis en place pour nous protéger et qui deviennent « du provisoire qui dure » ? Sommes-nous mieux armés pour affronter le terrorisme ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

