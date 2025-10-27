Public Sénat
Le direct
Un monde en doc

Thaïlande : une démocratie de façade ?

C’est un pays carte postale, un pays qui accueille chaque année des millions de touristes. Mais que savons-nous de la Thaïlande ? De son histoire politique et de son régime ? Du Roi et de la dynastie dont il est le descendant ? Plus de 9 ans que Rama X a pris la succession de son père et autant d’années qu’il surprend son peuple et parfois le dér...

Publié le

Invités

Richard Werly, Eugénie MÉRIEAU

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique