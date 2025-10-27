Thaïlande : une démocratie de façade ?

C’est un pays carte postale, un pays qui accueille chaque année des millions de touristes. Mais que savons-nous de la Thaïlande ? De son histoire politique et de son régime ? Du Roi et de la dynastie dont il est le descendant ? Plus de 9 ans que Rama X a pris la succession de son père et autant d’années qu’il surprend son peuple et parfois le dér... ange. Alors la Thaïlande est-elle une démocratie de façade ? Et les heures de la monarchie y sont-elles comptées ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

