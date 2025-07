Trisomie 21 : le sport comme révélateur de potentiels méconnus ?

Que savons-nous sur la trisomie 21 et sur les gens qui en sont porteurs ? Sur leurs aptitudes sportives et intellectuelles ? Chaque année, de nombreux athlètes porteurs de trisomie 21 remportent de nombreux titres… en natation, ping-pong ou encore course à pied… Alors, le sport est-il une des clés pour permettre aux 50 000 personnes porteuses de tris... omie, d’exploiter tout leur potentiel ? Une façon aussi de ne plus les mettre de côté dans nos sociétés ? Peut-il agir comme révélateur de potentiels méconnus ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

