Un an après la chute d'Assad : une nouvelle Syrie ?

C’était il y a un an, le 8 décembre 2024 tombait l’un des régimes les plus sanguinaires au monde, celui de Bachar Al Assad, président de la Syrie. C’est un groupe rebelle islamiste qui a pris le pouvoir à sa place, HTC avec à sa tête Ahmed Al-Charaa, ancien djihadiste qui tente chaque jour de lisser son image et son discours, au point d’être ... reçu avec les honneurs par les plus grands dirigeants occidentaux. Mais 1 an après, l’heure est au bilan pour les Syriens, qu’ils soient chrétiens, alaouites, sunnites… Quelle est la situation du pays aujourd’hui ? Qui sont vraiment ses dirigeants qui promettent paix et réconciliation ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

