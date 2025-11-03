Public Sénat
Un an après la chute d'Assad : une nouvelle Syrie ?

C’était il y a un an, le 8 décembre 2024 tombait l’un des régimes les plus sanguinaires au monde, celui de Bachar Al Assad, président de la Syrie. C’est un groupe rebelle islamiste qui a pris le pouvoir à sa place, HTC avec à sa tête Ahmed Al-Charaa, ancien djihadiste qui tente chaque jour de lisser son image et son discours, au point d’être ...

Christian Cambon, Agnès Levallois, Asiem El Difraoui, Guillaume Perrier

Société

Rebecca Fitoussi

35mn

Jusqu'au 06/12/2026

