Alain Duhamel, une vie politique

Il a connu Pompidou, interviewé Valéry Giscard d'Estaing, mis sur le gril François Mitterrand et, pour ainsi dire, vu naître politiquement tous les autres présidents de la Cinquième République. Voilà cinquante ans que, sous son air tranquille, il ausculte la politique française à sa façon : avec une sagacité matinée de tempérance et une grande ... culture. Lui qui avait promis de raccrocher les micros continue d'éclairer régulièrement le débat public, au point qu'il réfute désormais toute idée de « retraite ». Loin du buzz, il n'est pas là pour piéger ses invités, mais pour les confronter à leurs contradictions ou à leurs faiblesses. Alors, comment juge-t-il le personnel politique d'aujourd'hui ? Les trouve-t-il à la hauteur d'un monde en plein chamboulement ? Et qui suscite encore sa curiosité ? À l'heure de la sortie de son dernier ouvrage, Les Politiques, portraits et croquis (éditions de l'Observatoire), Alain Duhamel est l'invité de Rebecca Fitoussi dans Un monde, un regard.

