Alain Duhamel, une vie politique

Il a connu Pompidou, interviewé Valéry Giscard d'Estaing, mis sur le gril François Mitterrand et, pour ainsi dire, vu naître politiquement tous les autres présidents de la Cinquième République. Voilà cinquante ans que, sous son air tranquille, il ausculte la politique française à sa façon : avec une sagacité matinée de tempérance et une grande ...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/02/2046

