Alex Vizorek, des punchlines de droite et de gauche

Il est l'un des rares humoristes à faire rire tous les publics, de gauche comme de droite. Lui l'habitué des micros de France inter pendant des années, officie désormais sur RTL. Comment passe-t-on d'une radio publique et des auditeurs plutôt classés à gauche à ceux d'une radio privée plus populaire ? Rit-on des mêmes sujets ? Et comment fait-on po... ur les réunir dans les mêmes salles de spectacles ? Le fait d'avoir grandi en Belgique, l'aide t-il à prendre de la distance sur le pays qui est désormais le sien ? Cette semaine Rebecca Fitoussi reçoit Alex Vizorek, un humoriste intello et pas snob dans Un monde, un regard.
