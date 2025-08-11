Public Sénat
Alex Vizorek, des punchlines de droite et de gauche

Il est l'un des rares humoristes à faire rire tous les publics, de gauche comme de droite. Lui l'habitué des micros de France inter pendant des années, officie désormais sur RTL. Comment passe-t-on d'une radio publique et des auditeurs plutôt classés à gauche à ceux d'une radio privée plus populaire ? Rit-on des mêmes sujets ? Et comment fait-on po...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/09/2045

Un monde, un regard