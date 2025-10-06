Arthur Jugnot : le spectacle dans le sang

Il connaît par coeur le monde du spectacle vivant et ne cesse de multiplier les projets sur scène comme à l'écran. Producteur, acteur, directeur de théâtre, auteur de pièces et metteur en scène, il porte toutes les casquettes par amour de la culture. Lui qui a grandi dans les coulisses des tournages de film, poursuit aujourd'hui l'aventure au Théât... re de la Renaissance avec l'adaptation du célèbre programme Il était une fois... l'Homme. Un projet ambitieux, intergénérationnel, qui réunit petits et grands autour d'une même histoire. Comment le théâtre parvient-ils à rassembler à travers les âges ? Et comment jongler entre les métiers du spectacle tout en gardant le même élan créatif ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Arthur Jugnot dans l'émission Un monde, un regard.

