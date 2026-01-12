Public Sénat
Charlélie Couture : le "multiartiste"

Si la liberté artistique avait un visage, ce serait le sien. Chanteur, compositeur, peintre, sculpteur et photographe, il décline son art sous toutes les formes. Un « multiartiste » pour qui la création n'est pas un métier mais une nécessité, si bien qu'en parallèle de la scène, il avait ouvert une galerie à New York, ville de tous les possibles....

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/02/2046

Un monde, un regard