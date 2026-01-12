Charlélie Couture : le "multiartiste"

Si la liberté artistique avait un visage, ce serait le sien. Chanteur, compositeur, peintre, sculpteur et photographe, il décline son art sous toutes les formes. Un « multiartiste » pour qui la création n'est pas un métier mais une nécessité, si bien qu'en parallèle de la scène, il avait ouvert une galerie à New York, ville de tous les possibles.... Une aventure à l'image de sa personne, audacieuse et engagée, avec un prochain album qui résonne comme un cri d'alerte pour la planète. Pourquoi avoir choisi différents supports pour s'exprimer ? Pourquoi avoir quitté la France avant d'en revenir ? L'engagement est-il indispensable à l'art ? Cette semaine, Charlélie Couture est l'invité de Rebecca Fitoussi dans l'émission Un monde, un regard.

