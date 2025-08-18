Christian Morin, des Beaux-Arts à la télé

C'est un visage connu du grand public, et une personnalité que l'on croit connaitre. Mais le résumer à la seule présentation des jeux qu'il a animés serait lui faire offense, tant il a de cordes à son arc, et de talents cachés. S'il a pendant cinq années fait tourner la roue pour la fortune des candidats de l'émission phare de TF1, il a aussi été ... une grande voix de la radio. Une carrière d'animateur à laquelle rien ne le destinait. Elève moyen, fâché avec les notes et l'école, il s'orientera vers les Beaux-arts avant de démarrer comme de dessinateur de presse au journal Sud-ouest. Passionné de jazz il est aussi un joueur de clarinette remarqué. Pourquoi jeu télé est-il un genre si mal aimé ? Comment concilier toutes ses vies ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Christian Morin dans l'émission Un monde, un regard.

