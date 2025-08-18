Public Sénat
Un monde, un regard

Christian Morin, des Beaux-Arts à la télé

C'est un visage connu du grand public, et une personnalité que l'on croit connaitre. Mais le résumer à la seule présentation des jeux qu'il a animés serait lui faire offense, tant il a de cordes à son arc, et de talents cachés. S'il a pendant cinq années fait tourner la roue pour la fortune des candidats de l'émission phare de TF1, il a aussi été ...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/09/2045

