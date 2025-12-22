Christine Ockrent de A à Z

Elle l'une des voix, l'un des visages du journalisme à la française¿: une voix assurée, une écriture ciselée, un regard déterminé sur l'actualité internationale. Deuxième femme a présenter le journal de 20 heures sur antenne 2 en 1981, celle qui démarra sa carrière aux Etats-Unis porte aujourd'hui acéré sur les errements de Donald Trump. Dans ... son livre « Trump de A à Z » (ed.Denoêl), elle dissèque son langage, ses emportements et sa maîtrise de la communication. Comment perçoit-elle l'évolution de la démocratie américaine ? Pourquoi parle-t-on de révolution trumpienne ? Et que reste-t-il du rêve américain qui avait subjugué sa génération ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Christine Ockrent dans Un monde, un regard.

