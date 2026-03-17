Dorothée Gilbert, danseuse étoile pour toujours
Un monde, un regard
Elle raccrochera les chaussons à 42 ans comme le veut la règle de l'institution. Et pour l'occasion, elle a choisi l'Histoire de Manon pour quitter la scène de l'Opéra Garnier. Elle, l'enfant de Toulouse, que ses parents ont amenée pour la première fois à un ballet, sans imaginer qu'une décennie plus tard, elle serait une étoile parmi les autres ét... oiles de l'Opéra de Paris. Que se passe-t-il une fois qu'on quitte une institution dans laquelle on a grandi depuis l'âge de 7 ans ? Y a-t-il une vie après l'Opéra ? Quelle est la nature de la relation qu'elle a nouée avec ses partenaires masculins ? Et enfin, lorsque l'on s'est toujours exprimé sans dire un mot, ne souhaite-t-on pas à tout prix s'exprimer autrement ? Cette semaine, Dorothée Gilbert est l'invitée de Rebecca Fitoussi dans l'émission Un monde, un regard.
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