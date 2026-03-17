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Un monde, un regard

Dorothée Gilbert, danseuse étoile pour toujours

Elle raccrochera les chaussons à 42 ans comme le veut la règle de l'institution. Et pour l'occasion, elle a choisi l'Histoire de Manon pour quitter la scène de l'Opéra Garnier. Elle, l'enfant de Toulouse, que ses parents ont amenée pour la première fois à un ballet, sans imaginer qu'une décennie plus tard, elle serait une étoile parmi les autres ét...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/04/2046

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