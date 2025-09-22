Eric Dupond-Moretti, l’avocat de la justice

Redouté pour son franc-parler, et célèbre pour avoir arraché d’innombrables acquittements, il est entré en politique presque par effraction en devenant ministre de la Justice. Une nomination célébrée par certains de ses confrères, décriée par des syndicats de magistrats, mais qui ne l’a pas empêché de se maintenir Place Vendôme quatre anné... es durant. D’où vient cette passion du prétoire ? Quelle est sa conception de la Justice ? Et regrette-t-il son aventure politique ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Eric Dupond-Moretti dans l'émission Un monde, un regard.

