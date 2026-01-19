Evelyne Bouix, fidèle à ses rêves

Elle a fait de ses rêves une réalité. Elle, l'enfant sage et triste de banlieue qui rêvait d'une vie parisienne et entrainante, n'était jamais allée au théâtre lorsqu'elle fut admise à la Comédie française. Visage familier du cinéma et des séries télévisées, épouse de Pierre Arditi, voilà 50 ans qu'elle s'épanouit à la ville et sur scèn... e au milieu des comédiens. Peut-on dissocier sa vie artistique et sa vie familiale ? D'où lui vient sa passion du théâtre et cette soif de comédie ? Evelyne Bouix est l'invitée de Rebecca Fitoussi dans l'émission Un monde, un regard.

