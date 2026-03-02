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Un monde, un regard

Gilles Vernet, le banquier devenu instit

Avant de devenir enseignant, il a été banquier. Une première vie où la réussite se compte en dollars. Si depuis plus de vingt ans il a choisi de devenir professeur des écoles, c'est qu'il a l'intime conviction que la richesse du monde réside au contraire dans sa jeunesse. Transmission des savoirs, et des valeurs de la République, ce prof au parcours ...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/03/2046

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