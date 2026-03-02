Gilles Vernet, le banquier devenu instit

Avant de devenir enseignant, il a été banquier. Une première vie où la réussite se compte en dollars. Si depuis plus de vingt ans il a choisi de devenir professeur des écoles, c'est qu'il a l'intime conviction que la richesse du monde réside au contraire dans sa jeunesse. Transmission des savoirs, et des valeurs de la République, ce prof au parcours ... atypique a fait de l'apprentissage de la lecture et du langage l'un de ses combats. A l'heure de l'omniprésence des écrans et des réseaux sociaux, il alerte sur la perte d'empathie, et le refus de la nuance¿: devant ses élèves, dans ses livres et sur grand écran. Comment le métier d'enseignant a-t-il évolué ? Pourquoi assume-t-il une forme d'autorité auprès de ses élèves ? Et pourquoi au bout de 20 ans reste-t-il persuadé qu'il fait le plus beau métier du monde ? Cette semaine, le réalisateur et professeur des écoles, Gilles Vernet, est l'invité de Rebecca Fitoussi dans Un monde, un regard.¿

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