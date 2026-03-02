Gilles Vernet, le banquier devenu instit
Un monde, un regard
Avant de devenir enseignant, il a été banquier. Une première vie où la réussite se compte en dollars. Si depuis plus de vingt ans il a choisi de devenir professeur des écoles, c'est qu'il a l'intime conviction que la richesse du monde réside au contraire dans sa jeunesse. Transmission des savoirs, et des valeurs de la République, ce prof au parcours ... atypique a fait de l'apprentissage de la lecture et du langage l'un de ses combats. A l'heure de l'omniprésence des écrans et des réseaux sociaux, il alerte sur la perte d'empathie, et le refus de la nuance¿: devant ses élèves, dans ses livres et sur grand écran. Comment le métier d'enseignant a-t-il évolué ? Pourquoi assume-t-il une forme d'autorité auprès de ses élèves ? Et pourquoi au bout de 20 ans reste-t-il persuadé qu'il fait le plus beau métier du monde ? Cette semaine, le réalisateur et professeur des écoles, Gilles Vernet, est l'invité de Rebecca Fitoussi dans Un monde, un regard.¿
Gilles Vernet, le banquier devenu instit
Un monde, un regard
Olivier Dubois, journaliste même dans l'épreuve
Un monde, un regard
Guy Savoy, le grand roman de la cuisine
Un monde, un regard
Eric Dupond-Moretti, l’avocat de la justice
Un monde, un regard
Ciné Club : Il faut tuer Birgitt Haas
Ciné Club
Patrimoines de France
Découvrez
Un monde, un regard