Ginette Kolinka, la vie après les camps
Un monde, un regard
A 100 ans passés elle témoigne encore et toujours. Arrêtée puis déportée en 1944 à l'âge de 19 ans, elle continue de raconter la barbarie des camps d'extermination dans les moindres détails : le travail forcé, les brimades quotidiennes, la brutalité des kapos, et de l'extermination des juifs à l'oeuvre. Comment a-t-elle survécu à l'horreur et s... u garder son humanité après une telle épreuve ? Comment perçoit-elle la montée des violences antisémites aujourd'hui en France ? Et surtout où cette centenaire puise-t-elle la force de témoigner contre la haine, toutes les haines ? Cette semaine Rebecca Fitoussi reçoit Ginette Kolinka dans l'émission un monde, un regard.
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