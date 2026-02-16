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Un monde, un regard

Ginette Kolinka, la vie après les camps

A 100 ans passés elle témoigne encore et toujours. Arrêtée puis déportée en 1944 à l'âge de 19 ans, elle continue de raconter la barbarie des camps d'extermination dans les moindres détails : le travail forcé, les brimades quotidiennes, la brutalité des kapos, et de l'extermination des juifs à l'oeuvre. Comment a-t-elle survécu à l'horreur et s...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/03/2046

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