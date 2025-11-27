Guy Savoy, le grand roman de la cuisine

Il est l'un des chefs les plus célèbres de la planète. Et pour cause : pour la neuvième année consécutive, son restaurant situé à La Monnaie de Paris a été sacré meilleur restaurant du monde. Chez lui, l'exigence commence dès la sélection des ingrédients, mais le plaisir va bien au-delà de l'assiette. Manger est une expérience totale. S'attab... ler dans son restaurant, c'est aussi s'immerger dans un univers où l'art culinaire côtoie des oeuvres d'art, dans un cadre unique. Aujourd'hui, alors qu'il publie un livre sur les auteurs du XIX siècle, il revient au micro de Rebecca Fitoussi pour évoquer ces ouvrages qui placent la nourriture au coeur du roman. Que retient-il de l'amour de la cuisine d'un Émile Zola ou d'un Chateaubriand ? Comment rend-il hommage au patrimoine littéraire dans ses recettes ? Et surtout, l'art de la table peut-il rivaliser avec les plus grands romans ? Et d'où lui vient cet optimisme malgré la morosité de l'époque ? Guy Savoy est l'invité de l'émission « Un monde, un regard ».

