Isabelle Carré, message d’espoir à la jeunesse

Elle voulait danser sur scène, c’est finalement le théâtre qui lui permettra de fouler le parquet. A son actif, une quarantaine de pièces et d’innombrables rôles au cinéma, jusqu’à recevoir le prestigieux César de la meilleure actrice pour son rôle principal dans Se souvenir des belles choses. Comédienne engagée, elle se bat aujourd’hui po...

Isabelle Carré

Culture

Rebecca Fitoussi

28mn

Jusqu'au 28/09/2045

