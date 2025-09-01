Isabelle Carré, message d’espoir à la jeunesse

Elle voulait danser sur scène, c’est finalement le théâtre qui lui permettra de fouler le parquet. A son actif, une quarantaine de pièces et d’innombrables rôles au cinéma, jusqu’à recevoir le prestigieux César de la meilleure actrice pour son rôle principal dans Se souvenir des belles choses. Comédienne engagée, elle se bat aujourd’hui po... ur alerter sur les enjeux de santé mentale des plus jeunes. Elle qui a connu une adolescence tourmentée, vient désormais en aide à ceux qui se sont retrouvés dans un état de détresse similaire. Par quels moyens améliorer le bien-être de la jeunesse ? Comment le théâtre et plus largement la culture peuvent-ils être un remède à la dépression adolescente ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Isabelle Carré dans l'émission Un monde, un regard.

