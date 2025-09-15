Public Sénat
Un monde, un regard

Issa Doumbia, appelez-le Monsieur !

Comédien, humoriste, animateur, Issa Doumbia passe d’un plateau à l’autre avec une agilité impressionnante. Face à Rébecca Fitoussi, il se livre avec humour et sincérité sur son histoire, sa trajectoire d’artiste et son enfance à Trappes où il découvre l'improvisation avec la troupe du "Déclic Théâtre". Même si le rire est son moteur, il ...



Invité

Issa Doumbia

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi



28mn



Jusqu'au 12/10/2045

