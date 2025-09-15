Issa Doumbia, appelez-le Monsieur !

Comédien, humoriste, animateur, Issa Doumbia passe d’un plateau à l’autre avec une agilité impressionnante. Face à Rébecca Fitoussi, il se livre avec humour et sincérité sur son histoire, sa trajectoire d’artiste et son enfance à Trappes où il découvre l'improvisation avec la troupe du "Déclic Théâtre". Même si le rire est son moteur, il ... n’hésite pas à aborder ses tourments de fils et ses interrogations de père dans son nouveau spectacle « Monsieur Doumbia ». Au-delà de l’humoriste, découvrez un homme multi facettes, attaché à la transmission sur le plateau d’Un Monde Un Regard

