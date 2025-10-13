Public Sénat
Le direct
Un monde, un regard

Jamy, conter la science

Son visage est connu de toutes les générations. Certains l’ont découvert sur petit écran, d’autres sur le tableau des salles de classe, les derniers sur leur téléphone. Avec des explications claires et concises, il est parvenu à rendre la culture scientifique accessible à tous, et désormais l’univers peine à garder ses mystères. Ce champion ...

Publié le

Invité

Jamy Gourmaud

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/11/2045

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Un monde, un regard