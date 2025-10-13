Jamy, conter la science

Son visage est connu de toutes les générations. Certains l’ont découvert sur petit écran, d’autres sur le tableau des salles de classe, les derniers sur leur téléphone. Avec des explications claires et concises, il est parvenu à rendre la culture scientifique accessible à tous, et désormais l’univers peine à garder ses mystères. Ce champion ... de la vulgarisation a quitté son célèbre camion mais pas sa mission. Il poursuit aujourd’hui l’aventure sur les réseaux sociaux avec un succès incontestable. Comment partager le savoir au plus grand nombre ? Quelles réponses apporter face aux vagues de désinformation scientifique ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Jamy Gourmaud dit « Jamy » dans l'émission Un monde, un regard. Une collection de grands entretiens inspirante dans un monde en manque de repères et de modèles.

