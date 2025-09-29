Public Sénat
Le direct
Un monde, un regard

Jean-Claude Casadesus, la musique classique en partage

Il a dédié sa vie à la musique et dirigé des orchestres dans le monde entier. Mais alors qu'il aurait pu se contenter d'une audience acquise à la musique classique il a été chercher tous les publics : en prison, dans les hôpitaux, ou dans le milieu ouvrier du Nord. Il a amené Bach, Mozart, Beethoven, Rameau, Couperin, Debussy aux oreilles des plus a...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/10/2045

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Un monde, un regard