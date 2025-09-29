Jean-Claude Casadesus, la musique classique en partage

Il a dédié sa vie à la musique et dirigé des orchestres dans le monde entier. Mais alors qu'il aurait pu se contenter d'une audience acquise à la musique classique il a été chercher tous les publics : en prison, dans les hôpitaux, ou dans le milieu ouvrier du Nord. Il a amené Bach, Mozart, Beethoven, Rameau, Couperin, Debussy aux oreilles des plus a... isés comme à celles des plus démunis, persuadés que la beauté d'une composition touche de la même façon tous les coeurs. Quelles raisons l'ont poussé à se lancer dans cette quête ? La musique classique est-elle accessible à tous ? Et quel lien a-t-il noué avec le public du Nord, département dont il a dirigé le principal orchestre pendant près de 40 ans ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Jean-Claude Casadesus dans l'émission Un monde, un regard.

