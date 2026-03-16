Jonathan Lambert, l'humour aux mille visages
Un monde, un regard
Ce qui le distingue des autres humouristes, c'est assurément son goût du transformisme, des personnages détonants. L'auteur de Qui a volé mes jambes ? (ed. du Seuil) déroule dans un roman photo une enquête policière sans queue ni tête. Au fond, de ses débuts auprès de Dominique Farrugia jusqu'à ses années Canal+ ou encore aux côtés de Laurent R... uquier où il incarna des personnages loufoques, Jonathan Lambert n'a peut-être suivi dans sa vie qu'un seul fil conducteur : la liberté. Dorénavant, il préfère troquer les plateaux de télévision pour les planches ou le grand écran. Mais qui est-il vraiment ? D'où lui vient le goût de la provocation ? L'humour comme la mode obéit-il à des cycles ? Pour cerner qui se cache derrière ces mille visages, Rebecca Fitoussi reçoit cette semaine Jonathan Lambert dans Un monde, un regard.
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