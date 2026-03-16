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Un monde, un regard

Jonathan Lambert, l'humour aux mille visages

Ce qui le distingue des autres humouristes, c'est assurément son goût du transformisme, des personnages détonants. L'auteur de Qui a volé mes jambes ? (ed. du Seuil) déroule dans un roman photo une enquête policière sans queue ni tête. Au fond, de ses débuts auprès de Dominique Farrugia jusqu'à ses années Canal+ ou encore aux côtés de Laurent R...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/04/2046

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