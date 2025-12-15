La Grande Sophie, une artiste à taille humaine

Public Sénat
Auteure, compositrice et interprète, La Grande Sophie occupe une place à part dans l’univers de la chanson française. Après neuf albums et quatre disques d’or, elle se tourne aujourd’hui vers la comédie musicale avec un nouveau spectacle inspiré de son premier livre « Tous les jours Suzanne ». De la littérature au théâtre en passant par les ...

La grande Sophie

Culture

Rebecca Fitoussi

28mn

Jusqu'au 11/01/2046

