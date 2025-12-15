La Grande Sophie, une artiste à taille humaine

Auteure, compositrice et interprète, La Grande Sophie occupe une place à part dans l’univers de la chanson française. Après neuf albums et quatre disques d’or, elle se tourne aujourd’hui vers la comédie musicale avec un nouveau spectacle inspiré de son premier livre « Tous les jours Suzanne ». De la littérature au théâtre en passant par les ... musiques de films ou la chanson, cette artiste, ancienne élève des Beaux-arts de Marseille, ne s’interdit aucune discipline. Sur le plateau d’Un Monde Un Regard, face à Rébecca Fitoussi, elle se livre sur son passé, son besoin d’autonomie, le temps qui passe, ses combats et ses émotions.

