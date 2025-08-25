Marie-Amélie Le Fur, la revanche d'une athlète sur la vie
Courageuse, tenace, engagée, notre invitée n'a pas ménagé ses efforts pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Elle qui revendique ses échecs comme ses plus importantes leçons de vie, elle est pourtant une grande championne. Avant d'arriver à décrocher ses neuf titres paralympiques, le chemin fût long. Amputée d'une jambe, après un accident d... e la route, elle reprend le sport alors même que les médecins tentent de l'en dissuader. A la tête désormais de l'Agence nationale du sport elle milite pour rendre le sport accessible à toutes et tous. Quelles conditions doivent être réunies pour permettre aux para-athlètes de performer ? Comment son accident de scooter, à 15 ans, a bouleversé sa vie ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Marie-Amélie Le Fur dans l'émission Un monde, un regard.
