Mazarine Pingeot : soif de vérité

Quels risques l'IA fait elle peser sur notre rapport à la vérité et plus largement sur notre démocratie quand la référence commune s'efface ? Et si le langage n'est plus le propre de l'homme qu'est ce qui nous distingue encore de la machine ? Dans son dernier ouvrage Inappropriable (ed. Climats Flammarion) cette philosophe alerte sur la révolution en ... cours, qui sous couvert de facilité technologique change notre rapport au monde...Longtemps restée discrète, parce que née d'une relation secrète entre François Mitterrand et sa mère Anne Pingeot, elle mêle depuis presque 30 ans sa voix aux grands débats qui traversent notre époque. Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Mazarine Pingeot dans Un monde, un regard.

