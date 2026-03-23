Michel Cymes, le médecin de toutes les familles

Il a commencé sa première vie en exerçant comme tous les autres médecins, enfin presque, puisqu'il effectua son service militaire comme médecin volontaire en Afrique. Puis il y a sa seconde vie où il est devenu le médecin de tous les Français : « Le magazine de la santé », « Allô Docteur », « Télématin », RTL, France Inter ou France Info. A... ujourd'hui, il s'essaie à un nouveau genre : le théâtre ! Avec sa pièce « Secret médical », il part à la rencontre du public dans tout l'Hexagone. Mais de quoi est-il le plus fier¿? Des gens qu'il a soignés, ou des conseils qu'il a prodigués à la France entière ? Et si c'était à refaire, choisirait-il encore de devenir médecin ? Cette fois-ci les rôles s'inversent et Rebecca Fitoussi se chargera d'examiner de près Michel Cymes dans l'émission Un monde, un regard.

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