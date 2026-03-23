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Un monde, un regard

Michel Cymes, le médecin de toutes les familles

Il a commencé sa première vie en exerçant comme tous les autres médecins, enfin presque, puisqu'il effectua son service militaire comme médecin volontaire en Afrique. Puis il y a sa seconde vie où il est devenu le médecin de tous les Français : « Le magazine de la santé », « Allô Docteur », « Télématin », RTL, France Inter ou France Info. A...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/04/2046

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