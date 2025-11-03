Michel Fau, acteur décalé

Il est un artiste d'un autre temps. Il privilégie les oeuvres qui traversent les siècles aux créations qui épousent les tendances. Ce n'est pas un hasard si l'un de ses plus grands succès reste la mise en scène de Tartuffe de Molière, pièce dans laquelle il interprétait également un rôle aux côtés de Michel Bouquet. Acteur, metteur en scène de ... théâtre et d'opéra, il a fait de sa marginalité une véritable marque de fabrique. Fort de son succès, il réalise avec exubérance les projets qui lui tiennent à coeur. Aujourd'hui, il est à l'affiche du film L'inconnu de la grande arche et de la pièce La Jalousie au théâtre de La Michodière. La culture doit-elle se plier aux codes de son époque ? Le public contemporain est-il toujours friand des classiques ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Michel Fau dans l'émission Un monde, un regard.

Voir plus