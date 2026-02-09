Mona Jafarian : Porte-voix du peuple iranien

Avec sa mère, elle fuit l'Iran des Mollahs lorsqu'elle avait à peine 18 mois. Exilée en France, elle s'est depuis résolument engagée contre le régime théocratique Iranien, et se bat pour soutenir le droit à la liberté d'un peuple opprimé. Depuis le mouvement « Femme, vie, liberté », cette combattante féministe est sur tous les fronts et aperço... it enfin une lueur d'espoir depuis l'intervention israélo-américaine. Comment le peuple iranien réagit-il aux récentes attaques ? Assistons-nous à la chute des gardiens de la Révolution ? Quel avenir pour ce pays détruit par la guerre et la dictature ? Et espère-t-elle un jour retourner dans son pays ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Mona Jafarian dans l'émission Un monde, un regard.

