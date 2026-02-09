Public Sénat
Un monde, un regard

Mona Jafarian : Porte-voix du peuple iranien

Avec sa mère, elle fuit l'Iran des Mollahs lorsqu'elle avait à peine 18 mois. Exilée en France, elle s'est depuis résolument engagée contre le régime théocratique Iranien, et se bat pour soutenir le droit à la liberté d'un peuple opprimé. Depuis le mouvement « Femme, vie, liberté », cette combattante féministe est sur tous les fronts et aperço...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/03/2046

