Paul Pairet, l'étoilé d'Asie

Connu de tous les Français grâce au programme télévisé Top chef, il soupoudre son talent de cuisinier sur le continent asiatique depuis près de vingt ans... Reconnaissable à sa casquette, il a été l'un des premiers à ouvrir un restaurant immersif alliant saveur et technologie, une audace qui lui a permis de décrocher trois étoiles au Guide Michel...

Un monde, un regard