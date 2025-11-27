Paul Pairet, l'étoilé d'Asie

Connu de tous les Français grâce au programme télévisé Top chef, il soupoudre son talent de cuisinier sur le continent asiatique depuis près de vingt ans... Reconnaissable à sa casquette, il a été l'un des premiers à ouvrir un restaurant immersif alliant saveur et technologie, une audace qui lui a permis de décrocher trois étoiles au Guide Michel... in. Aujourd'hui encore, il continue de faire rayonner la gastronomie française dans le monde entier. Mais pourquoi s'être expatrié pour réaliser ce rêve de chef étoilé ? Que lui apporte les saveurs asiatiques ? D'où vient cette passion pour la cuisine qui ne l'a jamais quitté ? Paul Pairet est l'invité de Rebecca Fitoussi dans l'émission « Un monde, un regard ».

Voir plus