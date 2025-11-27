Un monde, un regard
Paul Pairet, l'étoilé d'Asie
Connu de tous les Français grâce au programme télévisé Top chef, il soupoudre son talent de cuisinier sur le continent asiatique depuis près de vingt ans... Reconnaissable à sa casquette, il a été l'un des premiers à ouvrir un restaurant immersif alliant saveur et technologie, une audace qui lui a permis de décrocher trois étoiles au Guide Michel... in. Aujourd'hui encore, il continue de faire rayonner la gastronomie française dans le monde entier. Mais pourquoi s'être expatrié pour réaliser ce rêve de chef étoilé ? Que lui apporte les saveurs asiatiques ? D'où vient cette passion pour la cuisine qui ne l'a jamais quitté ? Paul Pairet est l'invité de Rebecca Fitoussi dans l'émission « Un monde, un regard ».
Les derniers épisodesVoir l'émission
Guy Savoy, le grand roman de la cuisine
Un monde, un regard
Sandrine Sarroche, Broadway à elle toute seule
Un monde, un regard
Un monde, un regard
Sur la même thématique
Ciné Club : Il faut tuer Birgitt Haas
Ciné Club
Quand la France régnait sur la chrétienté
Patrimoines de France
Découvrez
Un monde, un regard