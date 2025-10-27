Philippe Vandel, toujours le bon mot

Il est l'une des figures incontournables du paysage audiovisuel français. De Radio Nova à Europe 1, de Canal + à France télévision, aux côtés de Philippe Gildas, et Jean-François Bizot il a inventé la télévision d'aujourd'hui. La légende dit même de lui qu'il a inventé le mot « zapping ». Fin observateur de nos modes de vie et modes d'express... ion, comment l'auteur du « dico français-français » (Ed. Kero) voit-il notre langue changer ? Son évolution se fait-elle aux dépends d'une expression juste et claire des idées ? Que pense-t-il de la télévision d'aujourd'hui ? Doit-elle envier l'écran des années 80 ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Philippe Vandel dans l'émission Un monde, un regard.

