Public Sénat
Le direct
Un monde, un regard

Philippe Vandel, toujours le bon mot

Il est l'une des figures incontournables du paysage audiovisuel français. De Radio Nova à Europe 1, de Canal + à France télévision, aux côtés de Philippe Gildas, et Jean-François Bizot il a inventé la télévision d'aujourd'hui. La légende dit même de lui qu'il a inventé le mot « zapping ». Fin observateur de nos modes de vie et modes d'express...

Publié le

Invité

Philippe Vandel

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/11/2045

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Un monde, un regard