Sandrine Sarroche, Broadway à elle toute seule

Elle a quitté sa robe d’avocate pour plaider désormais la cause des invisibles, des oubliés grâce à l’humour. Son sens de l’écriture subtil et ses talents de chansonnier, elle en a fait sa signature sur scène et à la télévision. Humoriste aux refrains cinglants, elle se complaît à rire de tout le monde sans langue de bois, parfois acide mai... s sans agressivité. Avec elle, une chanson vaut mieux qu’un bon mot. Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Sandrine Sarroche dans l'émission Un monde, un regard. Une collection de grands entretiens inspirante dans un monde en manque de repères et de modèles.

Voir plus