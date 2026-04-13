Sophie Fontanel, au-delà des modes
Un monde, un regard
À l'instar des mannequins dont elle a longtemps brossé le portrait, Sophie Fontanel défile librement d'une vie à l'autre : journaliste un jour, écrivaine le lendemain, elle est tous les jours sur Instagram où un demi-million de personnes la suit. Ancienne reporter à « Elle », celle qui a ausculté les tendances du monde de la mode fait désormais de... son décalage avec l'époque sa marque de fabrique. Pourquoi à rebours des usages, revendique-t-elle ses cheveux blancs et les signes de vieillissement comme un signe d'émancipation et de séduction ? Comment dans un monde outrancier elle fait de l'élégance des sentiments une force ? Cette semaine, Sophie Fontanel est l'invitée de Rebecca Fitoussi dans Un monde, un regard.
Sophie Fontanel, au-delà des modes
Un monde, un regard
Guy Savoy, le grand roman de la cuisine
Un monde, un regard
Virginie Lemoine, de la télé au théâtre
Un monde, un regard
Eric Dupond-Moretti, l’avocat de la justice
Un monde, un regard
Simone de Beauvoir : l'aventure d'être soi
Documentaire
Ciné Club : Il faut tuer Birgitt Haas
Ciné Club
Découvrez
Un monde, un regard