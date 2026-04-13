Sophie Fontanel, au-delà des modes

À l'instar des mannequins dont elle a longtemps brossé le portrait, Sophie Fontanel défile librement d'une vie à l'autre : journaliste un jour, écrivaine le lendemain, elle est tous les jours sur Instagram où un demi-million de personnes la suit. Ancienne reporter à « Elle », celle qui a ausculté les tendances du monde de la mode fait désormais de... son décalage avec l'époque sa marque de fabrique. Pourquoi à rebours des usages, revendique-t-elle ses cheveux blancs et les signes de vieillissement comme un signe d'émancipation et de séduction ? Comment dans un monde outrancier elle fait de l'élégance des sentiments une force ? Cette semaine, Sophie Fontanel est l'invitée de Rebecca Fitoussi dans Un monde, un regard.

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