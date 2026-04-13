Public Sénat
Le direct
Un monde, un regard

Sophie Fontanel, au-delà des modes

À l'instar des mannequins dont elle a longtemps brossé le portrait, Sophie Fontanel défile librement d'une vie à l'autre : journaliste un jour, écrivaine le lendemain, elle est tous les jours sur Instagram où un demi-million de personnes la suit. Ancienne reporter à « Elle », celle qui a ausculté les tendances du monde de la mode fait désormais de...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/05/2046

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Un monde, un regard