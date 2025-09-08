Sylvie Testud, l'actrice qui ne joue pas vraiment

Elle est montée à la capitale, seule, à 18 ans, pour réaliser ses rêves. Quinze ans plus tard, celle qui se rêvait journaliste, ou enseignante remporte le César de la meilleure actrice en 2004 pour le film Stupeur et Tremblements. Une carrière, jalonnée de choix ambitieux, qui témoigne d’un goût certain pour les histoires fortes et un appétit i... nsatiable pour la création. Cinéma, théâtre, roman, d’où lui vient cette force créatrice ? Quel lien fait celle qui a interprété Françoise Sagan, et Amélie Nothomb sur grand écran entre cinéma et littérature ? Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit Sylvie Testud dans l'émission Un monde, un regard.

Voir plus