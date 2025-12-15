« Aujourd’hui, on peut être défait, sans être envahi », alerte Sébastien Lecornu, lors du débat sur la défense au Sénat

Après les députés le 10 décembre dernier, les sénateurs ont débattu à leur tour ce lundi de l’effort de défense et de ses enjeux. Un débat selon l’article 50-1 de la Constitution, suivi d’un vote, qui posait une question qu’a résumée ainsi la ministre des Armées, Catherine Vautrin : « Face à un monde en pleine mutation stratégique, soutenez-vous le renforcement de nos armées ? » Les sénateurs ont, à une très large majorité, répondu « oui », par 307 voix contre 19. Les groupes LR, PS, UC, RDPI, Les Indépendants et les 3 sénateurs RN ont voté pour. Le groupe CRCE-K (communiste) a voté contre et le groupe Ecologiste – solidarité et territoires s’est abstenu.

Le « débat a été plutôt imaginé en premier lieu pour vos collègues de l’Assemblée », a rappelé en ouverture le premier ministre, Sébastien Lecornu, alors que les députés n’ont pas examiné les crédits de la défense, à la différence des sénateurs, qui les ont adoptés. L’idée du premier ministre était donc de montrer que, malgré les désaccords sur le budget, l’union est possible sur des sujets jugés essentiels comme la défense, en espérant que cela puisse faciliter un accord sur le budget.

« Mise à jour de la programmation militaire au premier trimestre de l’année prochaine »

Mais ce débat intervient alors que l’adoption du budget reste toujours des plus incertaine. « Comme vous le savez, sans vote de cette loi de finances, il n’y a pas de crédits », a rappelé Catherine Vautrin. Un budget de la défense qui sera – théoriquement – renforcé, sur décision d’Emmanuel Macron, avec un effort supplémentaire, au-delà de la « marche » déjà prévue par la loi de programmation militaire (PLM) : 3,2 milliards d’euros en plus, qui s’ajoutent aux 3,5 milliards déjà prévus, soit un total de 6,7 milliards d’euros en 2026.

Ce débat est aussi, en quelque sorte, le prélude à « la discussion d’un nouveau texte de mise à jour de la programmation militaire, au premier trimestre de l’année prochaine », a rappelé Sébastien Lecornu.

Entre « notre indépendance » et notre « autonomie » de défense, les projets qui peuvent se faire entre Européens – avec plus ou moins de succès, comme le montre le Scaf, le projet d’avion de 6e génération – et « le rapport entre l’appareil de défense et la Nation », les questions sont nombreuses, rappelle le premier ministre.

« La guerre de haute intensité est de retour »

Le débat a évidemment essentiellement tourné autour de la menace russe et de l’évolution de la menace. « La manière de s’en prendre à la nation française sera dans les années à venir beaucoup plus hybride », a souligné Sébastien Lecornu, qui prévient : « Aujourd’hui, on peut être défait, sans être envahi ».

L’Ukraine a quant à elle été envahie très concrètement. « Sur le théâtre ukrainien mais aussi au Proche et Moyen orient, la guerre de haute intensité est de retour », a rappelé la ministre des Armées, avec « des armements de très haute technologie » et « une dronisation massive du champ de bataille ».

« La Russie se place dans une posture de menace à l’égard de l’Europe »

La prise de distance assumée des Américains vis-à-vis de l’Otan, véritable tournant stratégique, a aussi de lourdes conséquences pour les Européens, avec la question de savoir « comment on fait vivre notre pilier européen de l’Otan » à l’avenir, remarque le premier ministre.

« Les Etats-Unis veulent réduire leur engagement en Europe. Il intervient au moment où la Russie se place dans une posture de menace à l’égard de l’Europe. Elle est assumée, structurée et pensée dans le temps long. Car la Russie a fait le choix de rentrer dans une économie de guerre », met en garde Catherine Vautrin.

C’est pourquoi dans ce contexte, « oui, nous devons assumer de renforcer la puissance française », lance la ministre des Armées, via « ce que nous appelons la préférence européenne » en matière d’armement. « Notre main doit être ferme », insiste encore la ministre.

« Dans ce monde de loups, cessons d’être des agneaux »

Pour le groupe LR, le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Cédric Perrin, a pleinement soutenu l’effort demandé. « Dans ce monde de loups, cessons d’être des agneaux », lance le sénateur du Territoire de Belfort. S’il « donne acte » au chef de l’Etat d’avoir « mis un terme à la saignée » du budget de la défense depuis 2017, « le terme guerre économique est un pur affichage », pointe e, revanche Cédric Perrin.

Le retour des discussions sur l’actualisation de la PLM doit être, pour le sénateur LR, l’occasion « que soient abordés cette fois les vrais sujets de fond, le modèle d’armée et le format des armées ». Il ajoute :