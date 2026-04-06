À quels défis est confrontée la recherche française ?

Le 29 avril, la commission des affaires économiques du Sénat auditionnait Antoine Petit, président-directeur général du CNRS. Ce dernier a alerté les sénateurs sur la baisse continue du budget de l’agence. En effet, en 2025, il a dénoncé une perte de financement équivalente à 500 millions d’euros face aux charges obligatoires du CNRS en forte ... hausse. Mi-avril 2026, le Gouvernement aurait également demandé au CNRS de supprimer de son budget 2026 près de 20 millions d’euros. Il a été interrogé par les sénateurs sur les liens entre population et sciences, et sur les relations entre le monde politique et celui de la recherche, en particulier à l’aune de débat législatifs sur les pesticides. Revivez ces échanges.

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