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À quels défis est confrontée la recherche française ?

Le 29 avril, la commission des affaires économiques du Sénat auditionnait Antoine Petit, président-directeur général du CNRS. Ce dernier a alerté les sénateurs sur la baisse continue du budget de l’agence. En effet, en 2025, il a dénoncé une perte de financement équivalente à 500 millions d’euros face aux charges obligatoires du CNRS en forte ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/04/2029

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