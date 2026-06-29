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Sur les routes mythiques de France

La route de la Moyenne Corniche avec Didier Van Cauwelaert

Sur la route de la Moyenne Corniche, entre Nice et Menton, l'écrivain Didier Van Cauweleart, enfant de la Baie des Anges prend place aux côtés de Nathalie Schraen-Guirma. De Saint-Jean Cap Ferrat, à Eze en passant par Roquebrune-Cap-Martin, l'auteur de " Un Aller Simple " lève le voile sur ses sources d'inspiration. Ce voyage sur la Côte d'Azur est ég ...

Publié le

Présentateur

Nathalie Schraen-Guirma

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/08/2028

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