La route de la Moyenne Corniche avec Didier Van Cauwelaert

Sur la route de la Moyenne Corniche, entre Nice et Menton, l'écrivain Didier Van Cauweleart, enfant de la Baie des Anges prend place aux côtés de Nathalie Schraen-Guirma. De Saint-Jean Cap Ferrat, à Eze en passant par Roquebrune-Cap-Martin, l'auteur de " Un Aller Simple " lève le voile sur ses sources d'inspiration. Ce voyage sur la Côte d'Azur est ég ... alement jalonné par des rencontres émouvantes et insolites, notamment avec des éducateurs de chiens guides d'aveugle et avec un agrumiculteur qui maintient avec panache la tradition du citron de Menton.

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