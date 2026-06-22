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Sur les routes mythiques de France

La route des Vins d'Alsace avec Tom Novembre

Accompagnée du comédien et chanteur Tom Novembre, Nathalie Schraen-Guirma nous convie sur la fameuse route des vins d'Alsace. Tom, artiste complet ou plus exactement véritable homme-orchestre, égaye la route en laissant libre cours à sa fantaisie et à son humour. Sur le chemin, entre Strasbourg à Thann, ils découvrent l'Abbatiale d'Ebersumunter, peti ...

Publié le

Présentateur

Nathalie Schraen-Guirma

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/08/2028

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