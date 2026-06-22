La route des Vins d'Alsace avec Tom Novembre
Sur les routes mythiques de France
Accompagnée du comédien et chanteur Tom Novembre, Nathalie Schraen-Guirma nous convie sur la fameuse route des vins d'Alsace. Tom, artiste complet ou plus exactement véritable homme-orchestre, égaye la route en laissant libre cours à sa fantaisie et à son humour. Sur le chemin, entre Strasbourg à Thann, ils découvrent l'Abbatiale d'Ebersumunter, peti ... t bijou du style baroque, visitent le fabuleux château médiéval du Haut-Koenigsbourg et apprennent comment les cigognes ont été réintroduites. Sans oublier Colmar, capitale des vins d'Alsace et ville au patrimoine culturel impressionnant.
La route des Vins d'Alsace avec Tom Novembre
Sur les routes mythiques de France
La côte de la mer d'Iroise avec Philippe Lavil
Sur les routes mythiques de France
La Route Jacques-Coeur avec Yann Queffélec
Sur les routes mythiques de France
La Route de la Côte d'Argent avec Julie Ferrier
Sur les routes mythiques de France