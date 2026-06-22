La route des Vins d'Alsace avec Tom Novembre

Accompagnée du comédien et chanteur Tom Novembre, Nathalie Schraen-Guirma nous convie sur la fameuse route des vins d'Alsace. Tom, artiste complet ou plus exactement véritable homme-orchestre, égaye la route en laissant libre cours à sa fantaisie et à son humour. Sur le chemin, entre Strasbourg à Thann, ils découvrent l'Abbatiale d'Ebersumunter, peti ... t bijou du style baroque, visitent le fabuleux château médiéval du Haut-Koenigsbourg et apprennent comment les cigognes ont été réintroduites. Sans oublier Colmar, capitale des vins d'Alsace et ville au patrimoine culturel impressionnant.

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