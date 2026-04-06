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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 4 mai 2026

C’est désormais officiel : Jean-Luc Mélenchon se lance dans une nouvelle course à l’Élysée. Une quatrième candidature pour le chef de file de la France Insoumise qui a mis en avant son expérience. Est-ce le bon moment pour entrer en campagne ? Cette nouvelle candidature verrouille-t-elle l’avenir de La France insoumise ? Et Jean-Luc Mélenchon r...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/08/2026

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